Das Erste: в Правительстве ФРГ наметился раскол из-за "Северного потока – 2"
Так, "Зелёные" выступают резко против газопровода, а в СДПГ его поддерживают.
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В "светофорной" коалиции, сформировавшей новое Федеральное правительство Германии, наметился раскол из-за разных взглядов на вопрос запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом информирует телеканал Das Erste.
Как отмечается, министр иностранных дел Анналена Бербок находится в непростой ситуации: российско-германские отношения достигли крайней точки из-за украинского кризиса, сейчас необходимо выбрать новый курс во внешней политике. Однако значительно больше разногласий между партией "Зелёные" и социал-демократами создаёт газопровод "Северный поток – 2", соединяющий Россию и Германию по дну Балтики. Так, "Зелёные" выступают резко против газопровода, а в СДПГ его поддерживают.
"Северный поток – 2" как слон в посудной лавке между партиями "светофора", — считает автор материала Коринна Эмундс.
Как она отмечает, "Северный поток – 2" — это испытание на прочность для нового правительства. По мнению автора, необходима единая позиция коалиции во внешней политике, но для этого нужен внутренний консенсус. Шольц назвал газопровод частным проектом в немецкой экономике. Однако, по мнению эксперта Германского совета по международным отношениям Штефана Майстера, это заявление неразумно, есть риск, что коалиция расколется.
Как сообщал Лайф, ранее вице-канцлер Германии Хабек назвал "Северный поток – 2" геополитической ошибкой.
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