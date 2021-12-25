Das Erste: в Правительстве ФРГ наметился раскол из-за "Северного потока – 2"

В "светофорной" коалиции, сформировавшей новое Федеральное правительство Германии, наметился раскол из-за разных взглядов на вопрос запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом информирует телеканал Das Erste.

Как отмечается, министр иностранных дел Анналена Бербок находится в непростой ситуации: российско-германские отношения достигли крайней точки из-за украинского кризиса, сейчас необходимо выбрать новый курс во внешней политике. Однако значительно больше разногласий между партией "Зелёные" и социал-демократами создаёт газопровод "Северный поток – 2", соединяющий Россию и Германию по дну Балтики. Так, "Зелёные" выступают резко против газопровода, а в СДПГ его поддерживают.

"Северный поток – 2" как слон в посудной лавке между партиями "светофора", — считает автор материала Коринна Эмундс.