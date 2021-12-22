Банкиры такое не прощают: Как досрочное погашение кредита может испортить кредитную историю Некоторые банки стали негативно относиться к досрочному погашению россиянами кредитов. Как правильно рассчитаться по кредиту и не просрочить — разбирался Лайф. 21 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Демьянчук Александр

Считается, что Новый год лучше встречать без долгов, и многие россияне в последние два месяца уходящего года эту традицию соблюдают. Согласно статистике Центробанка, только по ипотечным ссудам объём досрочного погашения на конец года достиг 524,8 миллиарда рублей, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года. А в среде потребительского кредитования и микрозаймов, по данным бюро кредитных историй, в этом году раньше срока гасился каждый пятнадцатый кредит. Однако банки досрочному возврату выданных ими средств совсем не рады. Некоторые не особо щепетильные в вопросах этики финансовые учреждения, понимая, что на законных основаниях они не могут отказать заёмщику в погашении его кредита раньше срока, стараются сделать всё для ухудшения кредитной истории клиента-досрочника и тем самым "пометить" его на будущее. Чтобы если и выдавать потом этому заёмщику новый кредит, то уже по более высокой ставке, априори гарантируя себе большую доходность.

Неожиданная просрочка — дело "техники"

На первый взгляд, кредитная история никак не должна страдать в случае отражения в ней факта досрочного погашения займа. По логике, должно быть так: расплатился досрочно — значит, добросовестный заёмщик. Однако в некоторых банках придерживаются иного мнения, поясняя, что кредитовать тех, кто регулярно досрочно закрывает свои кредитные обязательства, финансово невыгодно. Ведь такой заёмщик не только выплачивает меньше процентов за пользование кредитом, но и не позволяет банку зарабатывать посредством фондирования под залог долгосрочных обязательств.

— Большинство заёмщиков даже не догадываются, что банк, выдавая им кредит, старается заработать не только на процентах, — поясняет заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Отсюда и "впаривание" ненужных страховок, и перепродажа ипотечных закладных. При этом некоторые банкиры настолько умело "работают" с законодательством, что умудряются найти способы получить дополнительные платежи с клиентов, которые хотят погасить свой кредит досрочно. Как правило, деньги с "досрочника" требуют не за сам факт погашения раньше окончания срока, а представляют всё так, чтобы заёмщик расплатился за нарушение условий внесения платежей.

Но договор не может противоречить закону, согласно которому установлено, что если с момента выдачи кредита прошло не более 14 дней, то заёмщик вправе полностью вернуть сумму займа в банк без каких-либо дополнительных условий и уведомлений, правда, за дни пользования кредитом придётся заплатить проценты, оговорённые в договоре (пункт 2 статьи 11 Федерального закона № 353-ФЗ "О потребительском займе"). А если кредит целевой (например, на отдых или на ремонт), то право на его досрочное погашение доступно в течение 30 дней. Даже если сроки в 14 и 30 дней пропущены, заёмщик всё равно имеет право на полное или частичное досрочное погашение своего долга, правда, для этого придётся письменно уведомить банк о своих намерениях. Согласно общему правилу, это надо сделать за 30 дней до даты погашения либо в срок, предусмотренный кредитным договором (пункт 4 статьи 11 Федерального закона № 353-ФЗ).

Вот как раз со сроками внесения платежей в счёт досрочного погашения нередко и возникает путаница, которую банки используют в своих целях.

Во-первых, закон позволяет закрепить в кредитном договоре положение, что частичный досрочный платёж можно вносить только в день внесения планового платежа по графику. И это значит, что если уведомить банк о досрочной выплате кредита, которая может состояться через 30 дней, но до наступления этой даты не внести очередной платёж, то банк зафиксирует просрочку. Даже если в дату окончательного расчёта платёж будет внесён, информация о якобы имевшей место просрочке всё равно попадёт в кредитный рейтинг.

Во-вторых, стоит иметь в виду, что при досрочном возврате кредита придётся заплатить ещё и проценты, начисленные на остаток долга по день фактического закрытия кредита. Нередко бывают ситуации, когда заёмщик про эти проценты забывает, а банк не напоминает. И тогда происходит обидная ситуация, когда остаток задолженности полностью внесён и ежемесячный платёж не был пропущен, а кредитный договор продолжает действовать — и, конечно, в следующем месяце образуется просрочка, которая тут же отражается в кредитной истории.

В-третьих, нужно помнить о технических нюансах. Бывает, что в кредитном договоре или в договоре банковского обслуживания предусмотрена отдельная комиссия за перевод суммы, превышающей ежемесячный платёж. Если об этом забыть (или вовсе не помнить, потому что было лень прочитать весь кредитный договор), то может возникнуть ситуация, когда внесённых (или переведённых из другого банка) денег на полное погашение не хватит. В этом случае банк из зачисленных средств спишет обычный платёж по ежемесячному графику, а в досрочном погашении откажет. Уведомлять клиента о несостоявшемся досрочном погашении банк не обязан. Подобная ситуация может произойти и в случае, если средства для погашения кредита отправлены, но по какой-то причине ещё не пришли на счёт, с которого производится погашение кредита. По банковским правилам, зачисление денег на счёт, с которого производится их списание для погашения кредита, производится в срок до пяти рабочих дней.

Поэтому для досрочного погашения кредита лучше иметь в наличии не только средства, равные остатку задолженности, но и плюсом к этому сумму, равную размеру месячного платежа. Если на дату окончательного расчёта внесённых заёмщиком средств окажется чуть больше положенного, банк их точно вернёт, рисковать лицензией ради такой суммы он не будет, а вот если денег не хватит, то проблемы возникнут.

Дилерский капкан

Сейчас банки даже не скрывают, что выплачивают дилерским центрам комиссию за привлечение клиентов на автокредит. В погоне за дополнительными комиссионными в этом году дилеры стали искать любой предлог, чтобы уговорить клиента на приобретение авто с кредитными средствами. В ход идут и уговоры, что, мол, лучше сейчас купить машину получше (а значит, и подороже), потому что в следующем месяце она вырастет в цене — в случае чего её можно даже продать с прибылью, и банальный отказ продать машину в базовой комплектации, а на допоборудование нужны деньги — и тут как раз "на помощь" приходит кредит, который оформляется здесь же, ехать в отделение банка не надо.

Однако мало кто из покупателей способен полностью изучить всю документацию, которая оформляется дилером. Банки, чтобы сократить число тех, кто торопится рассчитаться по автокредитам, заключают с дилерами приложения к агентским соглашениям о возврате комиссий, если автокредит погашается клиентом досрочно. Либо дилеру предлагается получать агентское вознаграждение не сразу, а траншами от суммы остатка задолженности в течение срока кредита каждого оформленного им клиента. И дилеры под такой вид расчётов подстроили свои схемы продаж и сервисного обслуживания. В частности, в своих договорах с клиентами некоторые автопродавцы стали указывать пункты, согласно которым, если клиент произведёт досрочные расчёты с банком по кредиту, то обязуется вернуть некую сумму дилерскому центру. Обосновывается такая "премия" тем, что при автокредитовании клиенту от дилерского центра якобы предоставляется некая скидка — и условием действия этой самой скидки является обслуживание кредита в определённом банке.

— Если клиент подписал договор, согласно которому ему при автокреде предоставлялась некая "скидка" от дилера, то при досрочном погашении кредита есть риск того, что сумму этой самой "скидки" придётся вернуть. И это требование обусловлено положениями статьи 421 Гражданского кодекса, — утверждает адвокат Палаты Калининградской области Александр Поляков. — Дилеры уже наловчились подавать иски и возвращать не только указанную в их договорах "скидку", но и истребовать сумму оплаты своих юридических издержек. Доказать, что дилер злоупотребляет правами продавца, в этой ситуации очень сложно, ведь по документам "скидка" действительно была оформлена.

Но чаще всего дело до суда вообще не доходит. Человеку, который обращается в банк с желанием досрочно погасить свой автокредит, "добрый" менеджер объясняет и даже показывает расчёт суммы, которую придётся перевести дилеру. А это, как правило, больше, чем переплата по автокредиту. А ещё банковский специалист как бы вскользь упоминает, что "скидка" от дилера — это одно из условий, которое отражается и в договоре между банком и его клиентом. А неисполнение этого условия, скорее всего, найдёт своё отражение в кредитной истории как нарушение договора, что может повлиять на кредитный рейтинг заёмщика, учитываемый банками при принятии решений о выдаче последующих займов.

Большинство россиян и так совершенно не желают участвовать в судебных разбирательствах, поэтому принимают решение оплачивать остаток задолженности по кредитному графику, чему и банкиры, и дилеры очень рады.

Авторы Максим Греков