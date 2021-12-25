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Читы довели до суда: Россиянина обвинили в краже 670 миллионов через игру World of Tanks

В Москве суд уже начал рассматривать соответствующее уголовное дело в отношении уроженца Екатеринбурга.

24 декабря, 23:49
<p>Фото © ТАСС / imago / Manngold</p>

Фото © ТАСС / imago / Manngold

Компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks и World of Warships) подала в суд на екатеринбуржца Андрея Кирсанова. По версии создателя игр, он продавал чит-программы, позволяющие получать преимущество в онлайн-играх. В Wargaming считают, что понесли ущерб в размере 670 миллионов рублей.

"В суде мы будем ходатайствовать о приобщении результатов [экспертизы, установившей ущерб в размере 670 миллионов рублей] к материалам дела. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику, — это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать им нужно в правовом поле", — заявил юридический представитель компании Wargaming Никита Кузнецов в беседе с газетой "Коммерсант".

Примечательно, что к подобного рода ответственности ещё никого раньше не привлекали. Черёмушкинский районный суд Москвы уже начал рассматривать соответствующее уголовное дело в отношении Кирсанова. 27 декабря его будут разбирать по существу.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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