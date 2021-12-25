Стало известно, когда в России определят статус электросамокатов

В России планируют к весне-лету 2022 года определить статус средств индивидуальной мобильности, например электросамокатов. Об этом в беседе с "МВД-медиа" рассказал замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин.

По словам эксперта, Минтранс уже подготовил необходимые поправки в правила дорожного движения. Изменения согласовали и в Министерстве внутренних дел. Нововведения должны уточнить статус средств индивидуальной мобильности, что именно к ним относится и как на них можно передвигаться по российским дорогам.

"Процесс принятия изменения постановления ещё идёт, но мы надеемся, что к весне или началу лета следующего года соответствующее нормативное регулирование будет приведено к окончательной точке", — объяснил Кузин.

Сейчас статус таких средств передвижения, в том числе и электросамокатов, не определён. Окончательную редакцию изменений к ПДД с правилами их использования Минтранс представил в сентябре. Так, средства индивидуальной мобильности выделили в отдельную категорию, закрепив для них в качестве приоритета движение по велосипедным дорожкам.