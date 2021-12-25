Терапевт Хухрев перечислил привычки, повышающие риск заболевания ковидом

Хронический стресс, недостаток сна, курение являются факторами, повышающими риск заражения CoViD-19. Об этом сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

"Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через неё вирус гораздо быстрее проникает в организм", — объяснил Хухрев в беседе с радио Sputnik.

Повышает риск заболевания и неправильное питание, предупредил доктор. Также негативное влияние оказывают и последствия таких нарушений в виде изжоги и других недугов.

"Если человек неправильно питается, пьёт мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога. Это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности. Такой человек гораздо чаще болеет вирусными заболеваниями, чем тот, у кого нет изжоги и кто пьёт достаточно воды", — рассказал Алексей Хухрев.

Он назвал и другие привычки, которые влияют на риск заражения ковидом. Например, нужно чаще мыть руки, а в квартире не должно быть сухого воздуха с избытком пыли. Помещение должно проветриваться, нужно делать влажную уборку, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм.