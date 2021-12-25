Защитный барьер: Психолог назвал 7 вещей, которые нельзя позволять окружающим Считается, что умение говорить "нет" другим людям и прекращать разговоры — это простейший способ сберечь свою жизнь. Но так ли это на самом деле? 24 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Рассматривать как запасной вариант

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Если человека рассматривают как запасной вариант, значит, он удобен, но при этом не столь привлекателен, как другие кандидаты. Это разрушительно для романтических союзов, дружбы и профессиональных отношений. Израильский психолог Яви Ине в середине нулевых выпустил исследование, в котором призвал искать причину такого поведения не в других, а в себе, попутно сделав вывод: если человека рассматривают как запасной вариант, в этом есть и плохая, и хорошая новость одновременно. По словам психолога, тот, кто оказался на "скамейке запасных", достоин того, что получил, ведь он позволил так с собой поступить, — и он же точно может дать понять наглецу, что он ещё не утратил самоуважения и может уйти от созависимости. Американский психолог Шэрон Вегшейдер-Круз называет такое состояние патологическим видом отношений, при котором мысли и чувства одного партнёра полностью зависят от действий другого. Самообман, низкая самооценка, компульсивное поведение и другие негативные факторы могут быть в этом замешаны.

Вмешиваться в принятие важных решений

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Психолог Авигдор Рубинштейн, изучавший созависимости в современном обществе, подчёркивал, что человек сам несёт ответственность за свою судьбу и таланты — за то, как и куда он их приложил. Личность отвечает за трансформацию собственного мировоззрения, за поворотные решения, что в дальнейшем определят жизнь на много лет вперёд. Если речь идёт о таком решении, никто не имеет права вмешиваться в дела совершеннолетнего человека и влиять на него. Это может запутать и в конце концов поломать его судьбу. Где-то он неизбежно набьёт себе шишек, но приобретёт важный опыт. Рубинштейн спрогнозировал, что попытки близких, коллег или второй половины определять судьбу человека могут приводить к непоправимым последствиям. Минимальные возможные последствия — опасность прожить не свою жизнь и в старости жалеть о напрасно потраченном времени.

Втягивание в бессмысленные споры

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Ещё древнегреческие софисты доказали, что в споре выигрывает не носитель правды, а тот, чьи доводы выглядят убедительнее и кто умеет морально подавлять собеседника. Только Протагор или Антифонт за свои споры на потеху толпе получали хорошие деньги, а обычный спорщик чаще всего становится посмешищем. Обычно спор призван решить проблему, но, как правило, только больше её запутывает. Он не делает человека умнее, не учит спорящих делать выводы, провоцирует ненависть и переход на личности, но главное — пожирает время и силы. Человек, провоцирующий спор, для себя уже решил, что он прав. Он либо не хочет никого, кроме себя, понять, либо не может. Кроме того, такие люди обожают втягивать людей в споры и отнимать их время — для них самоутверждение сродни утолению жажды, и тратить время на такие дискуссии бессмысленно.

Впутывать в сомнительные авантюры

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Со времён каменного века в человеке заложен инстинкт охотника, авантюриста, завоевателя. Того, кто уходит из дома с пустыми руками и возвращается с полными возами провизии. Об этом же повествуют многие сказки. Правда в том, что в современном мире большинство авантюр связаны с очевидным обманом, который часто пересекается с Уголовным кодексом любой страны мира. Остаться без денег — полбеды, ведь можно оказаться ни за что за решёткой или покалечиться. Если тот, кому не доверяешь, предлагает "лёгкое и верное дельце", его стоит отправить куда подальше, а если в такую авантюру пытается втянуть близкий человек — попробовать его переубедить. Французский психолог Франс Шипен в 80-х назвал таких родственников "подручниками", намекая на то, что они берут близких под руку и буквально подводят под уголовное наказание. По-русски эта поговорка звучит как "подвести под монастырь".

Убеждать в тщетности перемен

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Для того чтобы взять себя в руки, сделать рывок, изменить свою жизнь к лучшему, нужны усилия. Зачастую на этом пути встречаются люди, которые будут отговаривать, и среди них могут оказаться даже "друзья" и родственники. Они всячески отговаривают от перемен, пугают тем, что станет только хуже, что давно насиженное место "лучше и стабильнее". В такой ситуации для начала стоит разобраться, что движет советчиком — его неспособность адаптироваться к новому или инстинкт манипулятора. Громкие слова, полные фатализма, — симптом глубокого кризиса, из которого человек не хочет выбираться и предпочитает собрать компанию себе подобных. Британский психотерапевт Милтон Хайленд Эриксон отмечал, что перемены в жизни человека неизбежны хотя бы потому, что он постоянно внутренне меняется, и отрицать это не только глупо, но и вредно.

Навязывать точку зрения

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Это убойный коктейль того же качества, что и втягивание в бессмысленные споры. Психолог Виктор Франкл сформулировал это так: "Всё, что с человеком происходит, несёт отпечаток его личности". Человек — динамическая система, собранная из опыта, потребностей, эмоций. Навязывая свою точку зрения, "доброжелатель" вовсе не пытается сделать собеседнику лучше или сделать его лучше, умнее, сильнее. Скорее всего, это нарцисс, который проецирует свою личность на весь мир и окружение и воспринимает его исходя из собственных чувств и потребностей. Для него наличие точки зрения, не схожей с его собственной, — боль, сбой в системе, который надо исправить. Умный и здоровый человек, даже если понимает, что он может донести до другого что-то важное, навязывать это точно не станет, ведь он знает, что всему своё время и место, — если суждено собеседнику "дозреть" до этого, он сам прозреет без напоминаний и принуждения.

Навешивание ярлыков

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Психолог Зои Либерман считает , что разделение людей по категориям — естественный навык, который человек осваивает ещё в глубоком детстве, и именно он помогает ориентироваться в сложном и запутанном мире, понимать других и быть для них понятным. Так принимаются быстрые решения и экономятся силы. Но в руках человека недалёкого или коварного этот инструмент становится опасным оружием: "Она — блондинка, значит — три извилины", "Музыкант? Точно пьяница", "С высшим образованием? Значит, умный и приличный человек". И так далее.

Это очень сложно, но попытки навесить на него ярлык человек должен пресекать на корню. Если работодатель принимает сотрудника, руководствуясь собственными стереотипами, а не исходя из профессиональных качеств соискателя, значит, и не нужен такой босс. Если человек при знакомстве вольно или невольно навесил ярлык, при этом есть перспектива деловых, романтических или дружеских отношений, лучше решить это недоразумение "на берегу", потому что потом курьёз, как снежный ком, нахватает ещё массу нелепиц, доводя всё до абсурда.

Авторы Евгений Самарин