Опубликовано новое видео применения российских дронов-камикадзе

Как отмечается, на кадрах показано уничтожение нефтеперерабатывающего завода боевиков в Сирии с помощью барражирующих боеприпасов. Рогаткин пояснил, что небольшой НПЗ в провинции Хама был частично разрушен с помощью двух барражирующих боеприпасов Силами специальных операций ВС России. Предположительно, применялись дроны "Ланцет".