Опубликовано новое видео применения российских дронов-камикадзе
Аппараты на этих кадрах уничтожают нефтеперерабатывающий завод боевиков в Сирии.
Кадр из видео © YouTube / Студия Александра Рогаткина
Появилась новая видеозапись применения российских беспилотников-камикадзе в Сирии. Ролик опубликовал на своём ютуб-канале журналист "России-1" Александр Рогаткин.
Как отмечается, на кадрах показано уничтожение нефтеперерабатывающего завода боевиков в Сирии с помощью барражирующих боеприпасов. Рогаткин пояснил, что небольшой НПЗ в провинции Хама был частично разрушен с помощью двух барражирующих боеприпасов Силами специальных операций ВС России. Предположительно, применялись дроны "Ланцет".
А ранее Лайф писал, что опубликованы кадры уничтожения сирийских боевиков российскими дронами-камикадзе. В видео рассказываются подробности операции апреля 2020 года, в ходе которой ликвидировали террористов.
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