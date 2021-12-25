Россиянам рассказали, каким бензином лучше заправлять машину зимой

Морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя. О том, какой бензин лучше использовать зимой, рассказал агентству “Прайм” технический директор одной из сетей автосалонов Максим Рязанов. По его словам эксперта, в холодное время года желательно использовать топливо с минимально допустимым октановым числом.

"Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому – в этом случае детонация двигателю не грозит", — отметил Рязанов.

Автоэксперт добавил, что АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров. К тому же цена на данный вид бензина меньше по сравнению с АИ-95.