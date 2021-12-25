Кейт Миддлтон раскрыла всем свой малоизвестный талант

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сыграла на пианино на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Видео опубликовано на ютуб-канале певца Тома Уокера. Об этом пишет издание The Sun.

Как сообщается, 39-летняя герцогиня Кембриджская показала свой скрытый талант и выступила вместе с поп-звездой во время его рождественского концерта перед более чем тысячей зрителей. На мероприятии присутствовали родители Миддлтон, её муж, братья и сёстры. Герцогиня была одета в красное пальто Catherine Walker, также на ней были серьги с сапфирами и бриллиантами и бахромой.

Уточняется, что выступление члена королевской семьи в сопровождении Уокера и струнного квартета транслировали по телевидению. Певец заявил, что быть на сцене вместе с герцогиней для него было честью.

"Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что всё пойдёт не по плану, но она была абсолютно невероятной. Нелегко просто прыгнуть за пианино и сыграть с группой музыкантов, с которыми ты никогда раньше этого не делал, но она полностью справилась. Она такой милый, добрый и отзывчивый человек и нашла время, чтобы поблагодарить всех лично", — сказал музыкант.