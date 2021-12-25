IT-эксперт Кашкин рассказал, чем может быть опасен мобильный банк на смартфоне

Использование мобильного банка на смартфоне может создать лазейку для киберпреступников. Как именно — рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" МИРЭА Евгений Кашкин.

В беседе с агентством "Прайм" он подчеркнул, что в целом такие приложения безопасны, поскольку соответствуют всем современным нормам. Но нужно брать в расчёт и другие факторы — действия киберпреступников и доверчивость граждан.

"Важно помнить, что банк никогда не отправит вам СМС, сообщение в мессенджере или электронной почте с просьбой перейти по ссылке для входа в онлайн-банк. Таким образом действует только система фишинга: преступники создают "зеркало" официального приложения или сайта и завладевают данными пользователя", — поясняет специалист.

Чтобы защитить свои средства, Кашкин рекомендует также регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк, а ещё устанавливать ежедневный лимит на траты и не использовать общественный Wi-Fi.