NYT: США могут передать Украине разведданные для противостояния России

В США разрабатывают план помощи Украине на случай гипотетического вторжения России на территорию этой страны. Как пишет газета The New York Times, среди прочего рассматривается вариант передачи Киеву разведывательных американских данных. Издание сообщает об этом со ссылкой на представителей администрации США высокого ранга.

Как отмечается, такая информация от Пентагона могла бы включать спутниковые снимки, по которым можно было бы отследить перемещение российских войск у границы. Предлагаются и другие меры: отправка на Украину ранее купленных для Афганистана российских вертолётов и иной военной техники, а также возможность отправки дополнительных экспертов по боевым действиям в киберсфере.

Впрочем, газета пишет, что спецслужбы США уже передают Украине больше своей информации, чем направляли туда до якобы имеющей место подготовки "российского вторжения".