Премьер Молдавии Гаврилица усомнилась в праве её зама подписывать протокол с "Газпромом"
По словам политика, правительство соответствующее решение не принимало, но процедура в этом случае иная.
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что у её заместителя, министра инфраструктуры Андрея Спыну, не было полномочий подписывать протокол с "Газпромом" по поставке топлива в республику. Об этом она сказала в эфире телеканала TV 8.
"У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина", — заявила Гаврилица.
Однако она считает, что протокол недействительным от этого не становится: власти республики опираются на документ, подписанный в Санкт-Петербурге.
"Мы принимали решения в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям на базе этого протокола. Для такого типа документов — протокола переговоров — нет регламента, это не правительственное соглашение, поэтому и не было предоставлено специальных полномочий", — добавила Гаврилица, уточнив, что, таким образом, нарушений процедуры в переговорах с "Газпромом" не было.
Лайф напоминает, что 29 октября Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки голубого топлива в республику по новому соглашению стартовали 1 ноября. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что Молдавия в ноябре будет получать российский газ по цене около 450 долларов за тысячу кубов. Как отметил вице-премьер, позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Президент республики Майя Санду заявляла, что довольна подписанным контрактом с "Газпромом".
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