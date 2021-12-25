Премьер Молдавии Гаврилица усомнилась в праве её зама подписывать протокол с "Газпромом"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что у её заместителя, министра инфраструктуры Андрея Спыну, не было полномочий подписывать протокол с "Газпромом" по поставке топлива в республику. Об этом она сказала в эфире телеканала TV 8.

"У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина", — заявила Гаврилица.

Однако она считает, что протокол недействительным от этого не становится: власти республики опираются на документ, подписанный в Санкт-Петербурге.