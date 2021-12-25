Во Франции закрыли зоопарк из-за побега стаи из девяти волков

В зоопарке в городе Монредон-Лабессонье на юге Франции из вольера сбежала стая из девяти волков. Об этом информирует Би-би-си. Как сообщается, животные сбежали днём, когда в зоопарке находились посетители. Хищники смогли улизнуть из вольера, но не выбрались за пределы учреждения.

В результате инцидента из людей никто не пострадал, а вот четырёх волков пришлось застрелить из-за "опасного поведения". Остальные пять получили дозу анастезии, и затем их вернули в вольер. Как уточняется, побег волков произошёл после разрушения охранных сооружений. Зоопарк пришлось временно закрыть для устранения проблем с безопасностью.