Экс-премьер Украины Яценюк пригрозил "непоправимыми последствиями" при аресте Порошенко

Вместо политических преследований оппонентов нынешним властям Украины следует вести переговоры с оппозицией и гражданами о том, как объединить и защитить государство перед лицом внешней угрозой. Так бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал дело против экс-лидера страны Петра Порошенко, заведённое по статье о госизмене.

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия", — написал Яценюк в своём аккаунте в "Фейсбуке".