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Экс-премьер Украины Яценюк пригрозил "непоправимыми последствиями" при аресте Порошенко

Политик уверен, что разным политическим силам в стране нужно сесть за стол переговоров.

25 декабря, 03:30
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Арсеній Яценюк</a></p>

Фото © Facebook / Арсеній Яценюк

Вместо политических преследований оппонентов нынешним властям Украины следует вести переговоры с оппозицией и гражданами о том, как объединить и защитить государство перед лицом внешней угрозой. Так бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал дело против экс-лидера страны Петра Порошенко, заведённое по статье о госизмене.

"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия", — написал Яценюк в своём аккаунте в "Фейсбуке".

В качестве примера он привёл дело против ещё одного бывшего украинского лидера — Виктора Януковича. В частности, он обращает внимание на то, что судьям будет тяжело принять независимое решение.

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Как сообщал Лайф, 20 декабря стало известно, что Порошенко предъявлено обвинение в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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