НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ПФР рассказали, кто может получить прибавку к пенсии в размере 25 процентов

Обращаться в отделение фонда при этом не потребуется — деньги начислят автоматически.

25 декабря, 03:46

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

Жители села могут получить прибавку к пенсии в размере 25 процентов, сообщили в Пенсионном фонде России. Условия назначения дополнительных выплат уточнили на странице ПФР в соцсети "ВКонтакте".

"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчёт происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", — заявили в фонде.

Новая индексация: У кого и на сколько вырастут пенсии в 2022 году

Новая индексация: У кого и на сколько вырастут пенсии в 2022 году

Как уточняется, надбавка к пенсии в размере 25 процентов предусмотрена для тех, кто имеет стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности, а также является неработающим пенсионером. В зачёт общего стажа идёт работа в колхозах, совхозах и прочих сельхозпредприятиях и организациях, соответствующий список состоит более чем из 500 профессий. В ПФР подчеркнули, что работа до 1992 года входит в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.

Ранее Лайф писал о том, что с 1 января вырастут разовые и ежемесячные выплаты. Некоторые же пенсионеры могут получить дополнительные деньги ещё в декабре.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1