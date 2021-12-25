В ПФР рассказали, кто может получить прибавку к пенсии в размере 25 процентов
Обращаться в отделение фонда при этом не потребуется — деньги начислят автоматически.
Фото © ТАСС / Валентина Певцова
Жители села могут получить прибавку к пенсии в размере 25 процентов, сообщили в Пенсионном фонде России. Условия назначения дополнительных выплат уточнили на странице ПФР в соцсети "ВКонтакте".
"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчёт происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", — заявили в фонде.
Как уточняется, надбавка к пенсии в размере 25 процентов предусмотрена для тех, кто имеет стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживает в сельской местности, а также является неработающим пенсионером. В зачёт общего стажа идёт работа в колхозах, совхозах и прочих сельхозпредприятиях и организациях, соответствующий список состоит более чем из 500 профессий. В ПФР подчеркнули, что работа до 1992 года входит в сельский стаж независимо от наименования занимаемой должности, специальности или профессии.
Ранее Лайф писал о том, что с 1 января вырастут разовые и ежемесячные выплаты. Некоторые же пенсионеры могут получить дополнительные деньги ещё в декабре.
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