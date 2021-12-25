Профессор Вэнь усомнилась в эффективности тканевых масок против "омикрона"

Тканевые маски могут быть неэффективны против штамма коронавируса "омикрон", считает профессор Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь. По её мнению, носить следует хирургические маски — именно они обеспечат надёжной защитой от новой разновидности патогена.

"Маски из ткани — это не более чем украшение. Вы, конечно, можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не её одну", — подчеркнула Вэнь в беседе с CNN.

Профессор также рекомендует в местах большого скопления людей использовать маски и респираторы класса N95, то есть с очень высокой степенью защищённости. Они не дают мелким частицам проникнуть в носоглотку.