Профессор Вэнь усомнилась в эффективности тканевых масок против "омикрона"
Учёный считает, что в местах большого скопления людей следует использовать маски и респираторы класса N95.
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Тканевые маски могут быть неэффективны против штамма коронавируса "омикрон", считает профессор Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь. По её мнению, носить следует хирургические маски — именно они обеспечат надёжной защитой от новой разновидности патогена.
"Маски из ткани — это не более чем украшение. Вы, конечно, можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не её одну", — подчеркнула Вэнь в беседе с CNN.
Профессор также рекомендует в местах большого скопления людей использовать маски и респираторы класса N95, то есть с очень высокой степенью защищённости. Они не дают мелким частицам проникнуть в носоглотку.
А ранее Лайф рассказывал, что биолог Баранова поделилась способами защиты от "омикрона". Специалист советует заранее пополнять домашнюю аптечку и обращать внимание на рекомендуемое положение маски на лице.
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