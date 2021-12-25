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Профессор Вэнь усомнилась в эффективности тканевых масок против "омикрона"

Учёный считает, что в местах большого скопления людей следует использовать маски и респираторы класса N95.

25 декабря, 03:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тканевые маски могут быть неэффективны против штамма коронавируса "омикрон", считает профессор Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь. По её мнению, носить следует хирургические маски — именно они обеспечат надёжной защитой от новой разновидности патогена.

"Маски из ткани — это не более чем украшение. Вы, конечно, можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не её одну", — подчеркнула Вэнь в беседе с CNN.

Профессор также рекомендует в местах большого скопления людей использовать маски и респираторы класса N95, то есть с очень высокой степенью защищённости. Они не дают мелким частицам проникнуть в носоглотку.

Иммунолог Крючков оценил эффективность масок при омикрон-штамме ковида

Иммунолог Крючков оценил эффективность масок при омикрон-штамме ковида

А ранее Лайф рассказывал, что биолог Баранова поделилась способами защиты от "омикрона". Специалист советует заранее пополнять домашнюю аптечку и обращать внимание на рекомендуемое положение маски на лице.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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