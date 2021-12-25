Глава Приморья Кожемяко принял ледяной душ при 25 градусах мороза

Глава Приморья Олег Кожемяко в рамках общероссийской акции "Закалённая Россия — сильная страна" облился ледяной водой при 25 градусах мороза во Владивостоке. Об этом сообщает правительство региона.

"В один из самых холодных дней зимы, когда отметка термометра достигала минус 25 градусов, на водной станции ЦСКА во Владивостоке собралось около 100 человек — любителей зимнего плавания. Они приняли участие в общероссийской акции "Закалённая Россия — сильная страна", — говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что подобные мероприятия "дают заряд бодрости" для всей страны — от Владивостока до Калининграда. Также он подчеркнул, что в регионе любят зимнее плавание, оно даже вошло в категорию видов спорта, по которым проводятся официальные соревнования.

Как уточняется, моржи пробежали пару километров вдоль Спортивной набережной, чтобы разогреться, а затем приняли ледяной душ, облившись холодной водой из ведра. После их ждали горячий чай и баня.