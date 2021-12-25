В НХЛ перенесли дату возобновления регулярного чемпионата

НХЛ объявила, что после рождественского перерыва игры регулярного первенства начнутся не ранее вторника, 28 декабря. Об этом сообщается на сайте лиги.

Первоначально планировалось возобновить сезон в понедельник, 27 декабря. Намеченная дата была перенесена на один день в связи с необходимостью проанализировать результаты полномасштабного тестирования на коронавирус и оценить готовность клубов к матчам.

Хоккеисты возобновят тренировки 26 декабря. В тот же день будет опубликована и дальнейшая информация о планах возобновления регулярного чемпионата.