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В НХЛ перенесли дату возобновления регулярного чемпионата

Команды возобновят тренировки в воскресенье, 26 декабря.

25 декабря, 08:38
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

НХЛ объявила, что после рождественского перерыва игры регулярного первенства начнутся не ранее вторника, 28 декабря. Об этом сообщается на сайте лиги.

Первоначально планировалось возобновить сезон в понедельник, 27 декабря. Намеченная дата была перенесена на один день в связи с необходимостью проанализировать результаты полномасштабного тестирования на коронавирус и оценить готовность клубов к матчам.

Хоккеисты возобновят тренировки 26 декабря. В тот же день будет опубликована и дальнейшая информация о планах возобновления регулярного чемпионата.

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Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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