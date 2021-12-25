В НХЛ перенесли дату возобновления регулярного чемпионата
Команды возобновят тренировки в воскресенье, 26 декабря.
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НХЛ объявила, что после рождественского перерыва игры регулярного первенства начнутся не ранее вторника, 28 декабря. Об этом сообщается на сайте лиги.
Первоначально планировалось возобновить сезон в понедельник, 27 декабря. Намеченная дата была перенесена на один день в связи с необходимостью проанализировать результаты полномасштабного тестирования на коронавирус и оценить готовность клубов к матчам.
Хоккеисты возобновят тренировки 26 декабря. В тот же день будет опубликована и дальнейшая информация о планах возобновления регулярного чемпионата.
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