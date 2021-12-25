"Нужно немного отдохнуть": Рекордсмен КХЛ Мозякин пока не планирует становиться тренером
40-летний хоккеист завершил карьеру в июле. В составе магнитогорского клуба он выиграл два Кубка Гагарина.
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Бывший хоккеист России Сергей Мозякин не планирует в ближайшее время становиться тренером. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Сейчас мне нужно немного отдохнуть от хоккея. Если идти на тренерскую работу, это снова переезды, перелёты. А я хочу немного побыть с семьей. Как-то перезагрузиться. Всё-таки я очень долго находился в хоккейной рутине", — отметил Мозякин.
О завершении карьеры Мозякина стало известно в начале июля. 40-летний форвард выступал за ЦСКА, подмосковный "Атлант" и магнитогорский "Металлург", выиграв два Кубка Гагарина. Также он является победителем Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и двукратным чемпионом мира.
Мозякин — лучший бомбардир в истории КХЛ. Он набрал 756 очков (351 шайбу + 405 результативных передач) в регулярных чемпионатах и 172 балла (68+104) в плей-офф.
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