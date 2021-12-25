Бывший хоккеист России Сергей Мозякин не планирует в ближайшее время становиться тренером. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Сейчас мне нужно немного отдохнуть от хоккея. Если идти на тренерскую работу, это снова переезды, перелёты. А я хочу немного побыть с семьей. Как-то перезагрузиться. Всё-таки я очень долго находился в хоккейной рутине", — отметил Мозякин.

О завершении карьеры Мозякина стало известно в начале июля. 40-летний форвард выступал за ЦСКА, подмосковный "Атлант" и магнитогорский "Металлург", выиграв два Кубка Гагарина. Также он является победителем Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и двукратным чемпионом мира.