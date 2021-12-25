Министр спорта Украины заявил о желании провести в стране зимнюю Олимпиаду

Украина намерена подать заявку на проведение в стране зимней Олимпиады в 2030 году. Об этом в интервью изданию "Слово и дело" заявил министр спорта Незалежной Вадим Гутцайт.

По его словам, Украина уже имеет несколько спортивных объектов, подходящих для проведения соревнований такого масштаба. Министр отметил, что рассчитывает на инвестиции, благодаря которым будет достроена остальная часть инфраструктуры. Он также добавил, что заявка будет подана в том числе и на проведение юношеских Олимпийских игр в 2028 году.

"Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Это привлечение мощных инвесторов, новая спортивная инфраструктура", — рассказал он.