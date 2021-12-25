Горбачёв рассказал, как можно было спасти СССР от развала

Первый президент СССР Михаил Горбачёв уверен, что распада страны можно было избежать даже после августовского путча 1991 года. Для этого требовалось лишь вовремя провести обновления в системе взаимоотношений центра и республик, полагает он. Наилучшим вариантом могло стать преобразование СССР в Союз Суверенных Государств, где Москве передавалась бы лишь часть полномочий.

"Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность", — пояснил Горбачёв в интервью ТАСС.

По его мнению, республики имели бы право самостоятельно становиться членами ООН, а также на своё усмотрение регулировать свои внутренние вопросы. Это было бы конфедеративное государство с широкими полномочиями республик, резюмировал он.

Однако история пошла своим путём. Советские власти, по убеждению Горбачёва, недооценили размах проблем межнациональных отношений в СССР и необходимость их обновления. Также он отрицает то, что сложением с себя полномочий президента он подтолкнул страну к распаду. Это время Горбачёв назвал "чёрными днями", но, по его словам, выхода не было, а отстаивание своей позиции силовыми методами ввергло бы СССР в острый гражданский конфликт.