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Сеть магазинов одежды Kiabi закроется в России в 2022 году

В последние годы российский бизнес Kiabi был убыточным, и компания не сумела найти "свою уникальную бизнес-модель" на нашем рынке.

25 декабря, 09:30
<p>Фото © <a href="https://topdetki.ru/ufa/kiabi-2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TopDetki.ru</a></p>

Фото © TopDetki.ru

Французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует закрыть все свои магазины в России к июлю 2022 года. В декабре ретейлер начал переговоры с торговыми центрами об условиях расторжения договоров аренды, сообщает РБК. Процесс закрытия магазинов займёт около полугода.

"Мы уже уведомили всех партнёров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России", — сообщили в пресс-службе российского офиса Kiabi.

Сейчас в стране работают 17 точек бренда: в Москве, Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Самаре и Воронеже. По данным "СПАРК-Интерфакс", российское юрлицо Kiabi (ООО "Керуска") несло убытки как минимум последние пять лет, а в течение последнего года ретейлер планировал развивать продажи в магазинах "Ашан", однако к концу года владельцы бренда поняли, что такое направление бесперспективно.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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