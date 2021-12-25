Сеть магазинов одежды Kiabi закроется в России в 2022 году

Французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует закрыть все свои магазины в России к июлю 2022 года. В декабре ретейлер начал переговоры с торговыми центрами об условиях расторжения договоров аренды, сообщает РБК. Процесс закрытия магазинов займёт около полугода.

"Мы уже уведомили всех партнёров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России", — сообщили в пресс-службе российского офиса Kiabi.

Сейчас в стране работают 17 точек бренда: в Москве, Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Самаре и Воронеже. По данным "СПАРК-Интерфакс", российское юрлицо Kiabi (ООО "Керуска") несло убытки как минимум последние пять лет, а в течение последнего года ретейлер планировал развивать продажи в магазинах "Ашан", однако к концу года владельцы бренда поняли, что такое направление бесперспективно.