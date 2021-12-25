Мурашко заявил, что "омикрон" распространяется значительно быстрее других штаммов

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется значительно быстрее прежних вариантов. Об этом свидетельствуют данные, собранные российскими специалистами во время поездки в ЮАР, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс", — рассказал министр во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.