Мурашко заявил, что "омикрон" распространяется значительно быстрее других штаммов
Министр также добавил, что дети чаще болеют этим вариантом коронавируса.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется значительно быстрее прежних вариантов. Об этом свидетельствуют данные, собранные российскими специалистами во время поездки в ЮАР, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс", — рассказал министр во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.
Ранее Мурашко сообщил о том, что в России выявили первые незавозные случаи заражения "омикроном", а также назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли.
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