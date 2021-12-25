Мурашко объяснил, почему при ковиде опасно обращаться к врачу на 6-7 сутки
Он также призвал медработников быстро и своевременно начинать лечение инфицировнных.
Михаил Мурашко. Фото © Минздрав РФ
При заражении коронавирусной инфекцией или подозрении на неё необходимо обращаться к врачу в течение первых трёх-четырёх дней, а в России граждане идут к специалисту только на шестые-седьмые сутки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Население и медперсонал, я обращаюсь и к тем и к другим, должны помнить, что сегодня, оказывая медпомощь, обращаясь за медпомощью, нужно это делать как можно раньше. И медицинские специалисты должны быстро и своевременно реагировать на начало лечения. Фактические первые 3-4 дня являются ключевыми для обеспечения положительных исходов", — сказал глава Минздрава журналистам во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.
Он пояснил, что на шестые-седьмые сутки уже идёт острая фаза течения болезни, в это время оказать помощь пациенту крайне трудно и выбор методов лечения значительно сужается.
Ранее главврач Валерий Вечорко назвал последнюю волну ковида одной из самых напряжённых в России. Прежде всего это связано с тем, что пациенты более тяжело реагировали на терапию, а дельта-штамм, доминировавший в стране, вызывал тяжёлое течение болезни.
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