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Мурашко объяснил, почему при ковиде опасно обращаться к врачу на 6-7 сутки

Он также призвал медработников быстро и своевременно начинать лечение инфицировнных.

25 декабря, 09:10
<p>Михаил Мурашко. Фото ©<a href="https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/058/489/original/FB83DAA3-8AA1-4F6C-96AE-42A2FC4D7B62.jpeg?1638947960" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Минздрав РФ</a></p>

Михаил Мурашко. Фото © Минздрав РФ

При заражении коронавирусной инфекцией или подозрении на неё необходимо обращаться к врачу в течение первых трёх-четырёх дней, а в России граждане идут к специалисту только на шестые-седьмые сутки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Население и медперсонал, я обращаюсь и к тем и к другим, должны помнить, что сегодня, оказывая медпомощь, обращаясь за медпомощью, нужно это делать как можно раньше. И медицинские специалисты должны быстро и своевременно реагировать на начало лечения. Фактические первые 3-4 дня являются ключевыми для обеспечения положительных исходов", сказал глава Минздрава журналистам во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

Он пояснил, что на шестые-седьмые сутки уже идёт острая фаза течения болезни, в это время оказать помощь пациенту крайне трудно и выбор методов лечения значительно сужается.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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