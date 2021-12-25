В Москве на ИВЛ находятся более 500 человек
Всего за сутки выявлено 2714 случаев заболевания коронавирусом, а госпитализировано 748 человек.
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В столице на ИВЛ с диагнозом "ковид" находятся 527 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Также отмечается, что за сутки 3108 человек выздоровели после ковида.
"В Москве выявлено 2714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 748 человек. На ИВЛ находятся 527 человек", — уточняется в документе.
Общее число перенёсших болезнь в столице выросло до 1 852 320.
Ранее Лайф рассказал, что в Москве с начала пандемии возбудили около 80 дел из-за фальшивых ковид-сертификатов. Сейчас проблему удалось взять под контроль, но она по-прежнему остаётся, отметил мэр города Сергей Собянин. Он также подчеркнул, что лечение одного пациента с ковидом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тысяч рублей.
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