В Китае зафиксировано максимальное число новых случаев ковида с августа
Почти половина заболевших вернулась в страну из-за границы.
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В Китае зарегистрировано 164 новых случая заболевания коронавирусом в течение последних суток. Это максимальный показатель начиная с августа. Об этом говорят данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что 73 заболевших привезли ковид из-за границы. В лёгкой форме болезнь переносят лишь 24 человека, указано в документе. У остальных наблюдается повышенная температура, общее недомогание и кашель.
Как сообщается, за последнюю неделю в Китае число заболевших ковидом растёт в среднем на 1,9% в сутки и насчитывает уже 1881 пациента. В тяжёлой форме болезнь переносит девять человек. Летальных исходов из-за ковида в стране не было с 25 января. А за всё время пандемии умерло 4636 китайцев.
Напомним, 13 декабря в Китае выявили новый штамм "омикрон". Инфицированный прибыл из-за рубежа, а заболевание протекает бессимптомно. А ранее сообщалось, что в Китае зафиксирован новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа. Заболевший держал больную птицу в домашнем хозяйстве. Состояние пациента оценивается как критическое.
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