В Китае зафиксировано максимальное число новых случаев ковида с августа

В Китае зарегистрировано 164 новых случая заболевания коронавирусом в течение последних суток. Это максимальный показатель начиная с августа. Об этом говорят данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что 73 заболевших привезли ковид из-за границы. В лёгкой форме болезнь переносят лишь 24 человека, указано в документе. У остальных наблюдается повышенная температура, общее недомогание и кашель.

Как сообщается, за последнюю неделю в Китае число заболевших ковидом растёт в среднем на 1,9% в сутки и насчитывает уже 1881 пациента. В тяжёлой форме болезнь переносит девять человек. Летальных исходов из-за ковида в стране не было с 25 января. А за всё время пандемии умерло 4636 китайцев.