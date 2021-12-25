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В России второй день подряд выявляют менее 25 тысяч случаев ковида за сутки

При этом выздоровели и выписались из больниц более 42 тысяч человек, поборовших болезнь.

25 декабря, 08:09
<p>Фото © ТАСС / Константин Андреев</p>

Фото © ТАСС / Константин Андреев

В России за последние сутки выявили 24 946 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные в ежедневной статистике приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число заражённых зарегистрировали в Москве — 2714 случаев. Также в тройку регионов-лидеров по суточной заболеваемости вошли Санкт-Петербург (2072) и Московская область (1431). При этом полностью выздоровели накануне 42 107 человек.

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране выявлено 10 368 299 случаев коронавируса. Из них 303 250 закончились летальным исходом.

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В России уже второй день подряд выявляют менее 25 тысяч случав коронавирусной инфекции в сутки. Как сообщал Лайф, это минимум с начала октября этого года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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