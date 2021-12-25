В России второй день подряд выявляют менее 25 тысяч случаев ковида за сутки
При этом выздоровели и выписались из больниц более 42 тысяч человек, поборовших болезнь.
Фото © ТАСС / Константин Андреев
В России за последние сутки выявили 24 946 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные в ежедневной статистике приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.
Наибольшее число заражённых зарегистрировали в Москве — 2714 случаев. Также в тройку регионов-лидеров по суточной заболеваемости вошли Санкт-Петербург (2072) и Московская область (1431). При этом полностью выздоровели накануне 42 107 человек.
Отмечается, что всего с начала пандемии в стране выявлено 10 368 299 случаев коронавируса. Из них 303 250 закончились летальным исходом.
В России уже второй день подряд выявляют менее 25 тысяч случав коронавирусной инфекции в сутки. Как сообщал Лайф, это минимум с начала октября этого года.
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