В России второй день подряд выявляют менее 25 тысяч случаев ковида за сутки

В России за последние сутки выявили 24 946 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные в ежедневной статистике приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число заражённых зарегистрировали в Москве — 2714 случаев. Также в тройку регионов-лидеров по суточной заболеваемости вошли Санкт-Петербург (2072) и Московская область (1431). При этом полностью выздоровели накануне 42 107 человек.

Отмечается, что всего с начала пандемии в стране выявлено 10 368 299 случаев коронавируса. Из них 303 250 закончились летальным исходом.