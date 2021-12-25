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Доктор Мясников раскрыл причину низкой смертности от "омикрона"

По словам врача, совсем скоро новый штамм охватит Россию, поэтому лучше срочно бежать прививаться.

25 декабря, 07:54

Фото © Pixabay

Низкие показатели смертности от штамма коронавируса "омикрон" в западных странах связаны с высоким уровнем вакцинации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он сравнил последние данные по числу летальных исходов из-за ковида во Франции, США, Великобритании и Израиле, где этот показатель составляет 0,1–0,4%.

"Омикрон" правда протекает в весьма умеренной форме, и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации", — отметил специалист в своём телеграм-канале.

По словам врача, в этих государствах численность вакцинированных граждан достигает 60–70% населения. А скоро новый вариант охватит Россию, поэтому он призвал активнее прививаться.

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Штамм коронавируса "омикрон" выявили уже в 110 странах мира

Ранее Лайф рассказывал, что инфекционист Руженцова рассказала о скрытых рисках заражения "омикроном". Медики считают, что вероятность его дальнейшего распространения в России достаточно высока, несмотря на то что пока выявлены единичные случаи.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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