Доктор Мясников раскрыл причину низкой смертности от "омикрона"

Низкие показатели смертности от штамма коронавируса "омикрон" в западных странах связаны с высоким уровнем вакцинации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он сравнил последние данные по числу летальных исходов из-за ковида во Франции, США, Великобритании и Израиле, где этот показатель составляет 0,1–0,4%.

"Омикрон" правда протекает в весьма умеренной форме, и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации", — отметил специалист в своём телеграм-канале.

По словам врача, в этих государствах численность вакцинированных граждан достигает 60–70% населения. А скоро новый вариант охватит Россию, поэтому он призвал активнее прививаться.