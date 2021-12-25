Инфекционист Руженцова рассказала о скрытых рисках заражения "омикроном"
Медики считают, что вероятность его дальнейшего распространения в России достаточно высока, несмотря на то что пока выявлены единичные случаи.
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Относиться легкомысленно к штамму коронавируса "омикрон" недопустимо — эта разновидность патогена ещё требует дополнительного изучения. Об этом заявила замдиректора НИИ имени Габричевского врач-инфекционист Татьяна Руженцова.
В беседе с радио Sputnik она отметила, что у медиков ещё нет полной картины того, как протекает CoViD-19, если болезнь вызвана именно "омикроном". Однако специалисты уже наблюдают некоторые особенности: выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
"Это ещё надо изучать", — отметила Руженцова.
Специалист считает, что к "омикрону" следует относиться с особой опаской. Она советует не стараться заболеть специально в надежде приобрести иммунитет "естественным путём".
"Мы пока этого не знаем, пока данных по "омикрону" очень мало, но к таким последствиям надо быть готовыми. "Ковид-вечеринки" — это неправильная позиция, потому что так вы можете создать проблемы себе и окружающим", — сказала Татьяна Руженцова, добавив, что лучшего способа для защиты организма, чем вакцинация, ещё не придумали.
Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".
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