НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Инфекционист Руженцова рассказала о скрытых рисках заражения "омикроном"

Медики считают, что вероятность его дальнейшего распространения в России достаточно высока, несмотря на то что пока выявлены единичные случаи.

25 декабря, 04:24

Фото © Pixabay

Относиться легкомысленно к штамму коронавируса "омикрон" недопустимо — эта разновидность патогена ещё требует дополнительного изучения. Об этом заявила замдиректора НИИ имени Габричевского врач-инфекционист Татьяна Руженцова.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что у медиков ещё нет полной картины того, как протекает CoViD-19, если болезнь вызвана именно "омикроном". Однако специалисты уже наблюдают некоторые особенности: выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

"Это ещё надо изучать", — отметила Руженцова.

Специалист считает, что к "омикрону" следует относиться с особой опаской. Она советует не стараться заболеть специально в надежде приобрести иммунитет "естественным путём".

"Мы пока этого не знаем, пока данных по "омикрону" очень мало, но к таким последствиям надо быть готовыми. "Ковид-вечеринки" — это неправильная позиция, потому что так вы можете создать проблемы себе и окружающим", — сказала Татьяна Руженцова, добавив, что лучшего способа для защиты организма, чем вакцинация, ещё не придумали.

Врач Токарев назвал симптом ковида "омикрон", год сохраняющийся после болезни

Врач Токарев назвал симптом ковида "омикрон", год сохраняющийся после болезни

Напомним, на сегодняшний день в России выявлен 41 случай заражения штаммом "омикрон". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. Лайф также рассказывал, что у всех ревакцинированных "Спутником V" выявили антитела к "омикрону".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1