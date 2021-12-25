Инфекционист Руженцова рассказала о скрытых рисках заражения "омикроном"

Относиться легкомысленно к штамму коронавируса "омикрон" недопустимо — эта разновидность патогена ещё требует дополнительного изучения. Об этом заявила замдиректора НИИ имени Габричевского врач-инфекционист Татьяна Руженцова.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что у медиков ещё нет полной картины того, как протекает CoViD-19, если болезнь вызвана именно "омикроном". Однако специалисты уже наблюдают некоторые особенности: выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

"Это ещё надо изучать", — отметила Руженцова.

Специалист считает, что к "омикрону" следует относиться с особой опаской. Она советует не стараться заболеть специально в надежде приобрести иммунитет "естественным путём".