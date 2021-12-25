В России зафиксировали минимальное с 12 октября число смертей от ковида за сутки

За минувшие сутки из-за коронавирусной инфекции в России скончался 981 пациент — это минимальный показатель с 12 октября. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

В частности, за сутки зафиксировали 55 смертей в Подмосковье, 52 — в Санкт-Петербурге, 35 — в Красноярском крае, 32 — в Воронежской области, 29 — в Свердловской области. Всего с начала пандемии в стране от ковида умерло 303 250 инфицированных.