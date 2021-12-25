Китаец нашёл в России "чудесный дар богов", который лечит от рака и болезней сердца

У китайской традиционной медицины, похоже, появился конкурент. И это Россия. Так решили сами китайцы. Один из пользователей на местном портале Sohu рассказал о сибирских продуктах, которые вызвали у него удивление своими целебными свойствами.

Наибольшее восхищение у китайца вызвал лекарственный гриб чага (он же трутовик скошенный). Этот гриб не только помогает в борьбе с раком, вирусом иммунодефицита человека, защищает от радиации, но и применяется при болезнях сердца и диабете. Китайский пользователь наделил чагу самыми лестными эпитетами: "волшебный гриб", "лесной алмаз" и "чудесный дар богов".

Упомянул он также дальневосточного трепанга. Это небольшой беспозвоночный организм. Хотя он и мал в размерах, зато содержит более 50 видов аминокислот, витаминов и химических элементов. Не забыл пользователь и про омуля и муксуна — эту рыбу отличает большое содержание полезного жира.