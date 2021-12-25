Кабмин выделит 1 млрд рублей на строительство больницы в Пермском крае

Правительство выделит миллиард рублей на строительство инфекционной больницы в Пермском крае. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Новый центр будет рассчитан на 230 коек. Его планируют построить к 2023 году, сообщается на официальном сайте кабмина.

"Федеральный центр поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы. На эти цели будет выделен один миллиард рублей. Ещё 200 миллионов рублей будет выделено региону на закупку необходимого медоборудования для Пермского перинатального центра. Деньги на закупку оборудования должны быть выделены из резервного фонда правительства до 15 февраля", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно поручению Мишустина, из федерального центра должно быть выделено 1,75 миллиарда рублей на реставрацию кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря и строительство для него нового здания. Также в следующем году региону выделят деньги для переселения жителей города Березники из аварийного жилья.