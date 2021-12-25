Роскомнадзор заблокировал сайт проекта "ОВД-Инфо"

В твиттере организации уточнили, что решение об "ограничении доступа к странице" и одновременно об "ограничении доступа к сайту" было принято Луховицким судом 20 декабря. Там заявили также, что причина блокировки им неизвестна, уведомление от Роскомнадзора не приходило.