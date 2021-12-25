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Уведомления отключены

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта "ОВД-Инфо"

В организации заявили, что причина им неизвестна, уведомление от ведомства не приходило.

25 декабря, 08:20

Министерство юстиции Российской Федерации. Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина

Роскомнадзор заблокировал признанный иноагентом проект "ОВД-Инфо"* по решению Луховицкого районного суда Московской области. Соответствующая информация появилась в реестре запрещённых ресурсов.

В твиттере организации уточнили, что решение об "ограничении доступа к странице" и одновременно об "ограничении доступа к сайту" было принято Луховицким судом 20 декабря. Там заявили также, что причина блокировки им неизвестна, уведомление от Роскомнадзора не приходило.

А ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к заблокированному каналу RT.

*Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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