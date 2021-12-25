У самолёта Utair чуть не взорвался двигатель при взлёте в аэропорту Тюмени

Момент инцидента с самолётом авиакомпании Utair. © ЧП Тюмень ЧС

В тюменском аэропорту Рощино во время взлёта лайнера авиакомпании Utair произошло ЧП. При разбеге по ВПП в одном из двигателей самолёта произошла вспышка. Инцидент сняли на видео пассажиры.

Как пишет портал 72.RU, рейс Тюмень – Ереван должен был вылететь в 7:20 по местному времени (5:20 мск). Однако во время разгона по полосе в двигателе что-то вспыхнуло, после чего экипаж решил прервать взлёт. В результате ЧП никто не пострадал, а вылет перенесли на вечернее время.

О причинах инцидента не сообщается, однако, вероятно, произошёл помпаж — нештатный режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы. Как правило, помпаж сопровождается хлопками, выхлопом и вибрацией, которая способна разрушить силовой агрегат.

"По предварительной информации, около 9:00 25 декабря в аэропорту города Тюмени Рощино самолёт рейса Тюмень – Ереван из-за проблем с двигателем, возникших при выполнении разгона по ВПП, прекратил взлёт и вернулся на стоянку. В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждений на воздушном судне не обнаружено", — сообщили в центральном МСУ на транспорте СК России.