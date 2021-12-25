У самолёта Utair чуть не взорвался двигатель при взлёте в аэропорту Тюмени
Лайнер прекратил разбег по полосе и зарулил на стоянку. По данным СК, в результате происшествия никто не пострадал.
Момент инцидента с самолётом авиакомпании Utair. © ЧП Тюмень ЧС
В тюменском аэропорту Рощино во время взлёта лайнера авиакомпании Utair произошло ЧП. При разбеге по ВПП в одном из двигателей самолёта произошла вспышка. Инцидент сняли на видео пассажиры.
Как пишет портал 72.RU, рейс Тюмень – Ереван должен был вылететь в 7:20 по местному времени (5:20 мск). Однако во время разгона по полосе в двигателе что-то вспыхнуло, после чего экипаж решил прервать взлёт. В результате ЧП никто не пострадал, а вылет перенесли на вечернее время.
О причинах инцидента не сообщается, однако, вероятно, произошёл помпаж — нештатный режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы. Как правило, помпаж сопровождается хлопками, выхлопом и вибрацией, которая способна разрушить силовой агрегат.
"По предварительной информации, около 9:00 25 декабря в аэропорту города Тюмени Рощино самолёт рейса Тюмень – Ереван из-за проблем с двигателем, возникших при выполнении разгона по ВПП, прекратил взлёт и вернулся на стоянку. В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждений на воздушном судне не обнаружено", — сообщили в центральном МСУ на транспорте СК России.
Ранее Лайф писал, что самолёт авиакомпании Nordwind, который должен был совершить рейс из Москвы в Краснодар, спустя около часа после вылета вернулся в Шереметьево из-за нарушения в работе систем герметизации.
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