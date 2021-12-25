Эксперт Волжин объяснил, как запустить фейерверк без травм и штрафов

Какой Новый год без фейерверков? Но чтобы праздник не превратился в большую беду, специалисты советуют со всей серьёзностью отнестись к выбору и использованию салюта. Для начала следует уяснить, что приобретать продукцию следует в специализированных магазинах. Там товар сертифицирован и нарваться на брак шансы малы, советует гендиректор ООО "Русский фейерверк" Анатолий Воробьёв в беседе с RT.

"В России порядка 30 торговых марок, связанных с фейерверками. Согласно российскому законодательству, на каждом изделии обязательно должна быть инструкция по эксплуатации и должно быть указано, с какого возраста можно их применять", — уточнил он.

Затем обратите внимание на целостность упаковки. Она не должна иметь следов повреждений или водяных разводов. Последние свидетельствуют о том, что товар попросту неправильно транспортировался или хранился, предупреждает совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин. Если с этим всё в порядке, то теперь дело за вами — осталось лишь правильно запустить салют. Для начала — правильно установите саму коробку.

"Если сугроб, необходимо утрамбовать ногами до твёрдого состояния... Если покупается маленькая коробка, необходимо её каким-то образом зафиксировать. Как правило, либо парой кирпичей по краям обкладывают, либо кладут на небольшой лист фанеры и фиксируют её на саморезы по краям коробки", — сказал эксперт.

Расстояние, на которое следует отойти перед запуском, указано на коробке. Есть салюты с радиусом опасной зоны в 30 метров. Пренебрегать этим требованием производителя нельзя. А вот у обычных хлопушек и бенгальских огней радиус такой зоны всего полметра. Последние, кстати, специалисты не рекомендуют использовать в доме, хотя это и не запрещено. И, конечно, не стоит забывать, что самостоятельно запускать фейерверки можно лишь с 16 лет.