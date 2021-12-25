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В Подмосковье за взятку задержали главу испытательной пожарной лаборатории

Подозреваемый — глава ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы" Сергей Щёкин.

25 декабря, 07:38

Фото © Shutterstock

В Московской области за взятку в размере 450 тысяч рублей от коммерсанта задержали начальника испытательной пожарной лаборатории, сообщила представитель ГСУ СКР по региону Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Московской области, а также в отношении представителя коммерческой организации. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки и даче взятки. В настоящее время подозреваемые задержаны", — рассказала Врадий.

По данным следствия, начальник пожарной лаборатории Сергей Щёкин получил от представителя организации взятку в размере 450 тысяч рублей за положительное заключение по проверке. С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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А ранее Лайф писал, что мэра Краснодара Алексеенко задержали по подозрению в получении миллионной взятки. Сейчас глава города находится на допросе, а в его доме и на рабочем месте проходят обыски. Отмечается, что за вознаграждение глава города обещал застройщику ускорить оформление нужных документов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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