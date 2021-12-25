В Подмосковье за взятку задержали главу испытательной пожарной лаборатории
Подозреваемый — глава ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы" Сергей Щёкин.
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В Московской области за взятку в размере 450 тысяч рублей от коммерсанта задержали начальника испытательной пожарной лаборатории, сообщила представитель ГСУ СКР по региону Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Московской области, а также в отношении представителя коммерческой организации. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки и даче взятки. В настоящее время подозреваемые задержаны", — рассказала Врадий.
По данным следствия, начальник пожарной лаборатории Сергей Щёкин получил от представителя организации взятку в размере 450 тысяч рублей за положительное заключение по проверке. С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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