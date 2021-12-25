В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили почти 70 рейсов
В свою очередь, в МЧС призвали водителей и пешеходов быть более внимательными на улицах столицы.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Из-за обильного снегопада и сильных порывов ветра в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали 55 рейсов, ещё 14 отменили. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропортов.
Больше всего задержано рейсов в Домодедово, причём задерживаются как вылеты, так и прилёты лайнеров. Пассажирам приходится ждать своих рейсов по несколько часов. Также ранее в МЧС России по Москве жителей предупредили о сильном снегопаде и рекомендовали быть аккуратными на улицах города.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по г. Москве ожидается снег, местами сильный. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица", — говорится на официальном сайте МЧС РФ.
Ранее метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после Нового года. По словам научного руководителя Гидрометцентра, прогнозы показывают, что зима будет неоднородной.
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