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В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили почти 70 рейсов

В свою очередь, в МЧС призвали водителей и пешеходов быть более внимательными на улицах столицы.

25 декабря, 07:12
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Из-за обильного снегопада и сильных порывов ветра в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали 55 рейсов, ещё 14 отменили. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропортов.

Больше всего задержано рейсов в Домодедово, причём задерживаются как вылеты, так и прилёты лайнеров. Пассажирам приходится ждать своих рейсов по несколько часов. Также ранее в МЧС России по Москве жителей предупредили о сильном снегопаде и рекомендовали быть аккуратными на улицах города.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по г. Москве ожидается снег, местами сильный. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица", — говорится на официальном сайте МЧС РФ.

Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и снежных заносах

Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и снежных заносах

Ранее метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России после Нового года. По словам научного руководителя Гидрометцентра, прогнозы показывают, что зима будет неоднородной.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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