В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили почти 70 рейсов

Из-за обильного снегопада и сильных порывов ветра в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково задержали 55 рейсов, ещё 14 отменили. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропортов.

Больше всего задержано рейсов в Домодедово, причём задерживаются как вылеты, так и прилёты лайнеров. Пассажирам приходится ждать своих рейсов по несколько часов. Также ранее в МЧС России по Москве жителей предупредили о сильном снегопаде и рекомендовали быть аккуратными на улицах города.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по г. Москве ожидается снег, местами сильный. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица", — говорится на официальном сайте МЧС РФ.