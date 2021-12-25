Появилось видео первого полёта МС-21 с российским композитным крылом

Первый полёт МС-21 с российским композитным крылом. Фото © VK / "Ростех"

Появилось видео с первым полётом нового российского лайнера МС-21 с крылом отечественного производства. Ролик опубликовала корпорация "Ростех", в чьём ведомстве находится Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

"Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолётов. Применение прочных и лёгких композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла", — рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, улучшенная аэродинамика дала конструкторам возможность увеличить ширину фюзеляжа самолёта и расширить салон, что дало МС-21 ряд преимуществ с точки зрения комфорта для пассажиров. Чемезов добавил, что это первый в мире среднемагистральный лайнер, в котором были применены такие решения.