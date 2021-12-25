Появилось видео первого полёта МС-21 с российским композитным крылом
Как рассказали в корпорации "Ростех", такое решение улучшило аэродинамику лайнера, что, в свою очередь, позволило увеличить ширину фюзеляжа.
Фото © VK / "Ростех"
Первый полёт МС-21 с российским композитным крылом. Фото © VK / "Ростех"
Появилось видео с первым полётом нового российского лайнера МС-21 с крылом отечественного производства. Ролик опубликовала корпорация "Ростех", в чьём ведомстве находится Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).
"Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолётов. Применение прочных и лёгких композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла", — рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
По его словам, улучшенная аэродинамика дала конструкторам возможность увеличить ширину фюзеляжа самолёта и расширить салон, что дало МС-21 ряд преимуществ с точки зрения комфорта для пассажиров. Чемезов добавил, что это первый в мире среднемагистральный лайнер, в котором были применены такие решения.
Как сообщал Лайф, первый полёт российского гражданского самолёта МС-21 с отечественным композитным крылом проходил над аэродромом Иркутского авиационного завода под руководством лётчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева и лётчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко.
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