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Королева Елизавета II встретит Рождество с фотографией умершего супруга

Принц Филипп ушёл из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет из-за проблем с сердцем.

25 декабря, 05:53
<p>Королева Елизавета II и принц Филипп. Фото © ТАСС / PA / Chris Jackson</p>

Королева Елизавета II и принц Филипп. Фото © ТАСС / PA / Chris Jackson

В этом году королева Елизавета II впервые встретит Рождество без супруга. Как пишет Sky News, поддержать монархиню приедут сын Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон, а также принц Гарри.

Отмечается, что ранее Гарри не собирался участвовать в семейном празднике, но, обеспокоившись здоровьем 95-летней бабушки, поменял решение. При этом его супруге Меган Маркл придётся остаться в США. Из-за натянутых отношений с королевской семьёй её вряд ли ждут за рождественским столом Виндзорского замка, где пройдёт празднование.

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице

Накануне королева Елизавета II записала ежегодное рождественское обращение к подданным. В кадре монархиня находилась одна, а рядом с ней на столе стояло фото, на котором она и герцог Эдинбургский были запечатлены в день годовщины свадьбы. Кроме того, на платье королевы была сапфировая брошь, которую она носила в течение медового месяца.

Напомним, принц Филипп умер на 100-м году жизни 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Похоронили мужа Елизаветы Второй в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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