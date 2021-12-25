Королева Елизавета II встретит Рождество с фотографией умершего супруга
Принц Филипп ушёл из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет из-за проблем с сердцем.
Королева Елизавета II и принц Филипп. Фото © ТАСС / PA / Chris Jackson
В этом году королева Елизавета II впервые встретит Рождество без супруга. Как пишет Sky News, поддержать монархиню приедут сын Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон, а также принц Гарри.
Отмечается, что ранее Гарри не собирался участвовать в семейном празднике, но, обеспокоившись здоровьем 95-летней бабушки, поменял решение. При этом его супруге Меган Маркл придётся остаться в США. Из-за натянутых отношений с королевской семьёй её вряд ли ждут за рождественским столом Виндзорского замка, где пройдёт празднование.
Накануне королева Елизавета II записала ежегодное рождественское обращение к подданным. В кадре монархиня находилась одна, а рядом с ней на столе стояло фото, на котором она и герцог Эдинбургский были запечатлены в день годовщины свадьбы. Кроме того, на платье королевы была сапфировая брошь, которую она носила в течение медового месяца.
Напомним, принц Филипп умер на 100-м году жизни 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Похоронили мужа Елизаветы Второй в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 17 апреля.
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