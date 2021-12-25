Королева Елизавета II встретит Рождество с фотографией умершего супруга

В этом году королева Елизавета II впервые встретит Рождество без супруга. Как пишет Sky News, поддержать монархиню приедут сын Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон, а также принц Гарри.

Отмечается, что ранее Гарри не собирался участвовать в семейном празднике, но, обеспокоившись здоровьем 95-летней бабушки, поменял решение. При этом его супруге Меган Маркл придётся остаться в США. Из-за натянутых отношений с королевской семьёй её вряд ли ждут за рождественским столом Виндзорского замка, где пройдёт празднование.