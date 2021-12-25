Украине предрекли гражданскую войну и раскол государства

Обвинения в госизмене, которые одно за другим озвучиваются на Украине, — это один из главных признаков приближающегося раскола и гражданской войны. Такое мнение в своём фейсбуке озвучил украинский политолог Андрей Головачёв.

По его словам, подобные действия являются последним мирным приёмом политической борьбы, которая развернулась в последние годы в Незалежной. Головачёв также уверен, что серьёзные волнения в стране будут спровоцированы попытками президента Владимира Зеленского остаться на второй срок.