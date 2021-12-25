Украине предрекли гражданскую войну и раскол государства
Причиной этому могут стать попытки нынешнего президента остаться на второй срок, считают эксперты.
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Обвинения в госизмене, которые одно за другим озвучиваются на Украине, — это один из главных признаков приближающегося раскола и гражданской войны. Такое мнение в своём фейсбуке озвучил украинский политолог Андрей Головачёв.
По его словам, подобные действия являются последним мирным приёмом политической борьбы, которая развернулась в последние годы в Незалежной. Головачёв также уверен, что серьёзные волнения в стране будут спровоцированы попытками президента Владимира Зеленского остаться на второй срок.
"Обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, расширяя охват обвинённых, вызывая в обществе подозрительность, страх, охоту на ведьм, истерию, мстительность. Всё это фазы предстоящей Руины (Руина — период в истории Украины между 1657 и 1687 годами, фактически являвшийся гражданской войной. — Прим. Лайфа)", — написал политолог.
Ранее стало известно, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко было предъявлено обвинение в госизмене. Экс-лидер покинул страну после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в госизмене и финансировании терроризма.
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