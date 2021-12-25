В США заявили о планах России и Китая усилить влияние на Латинскую Америку

Россия и Китай пытаются расширить своё влияние в Латинской Америке, заявила кандидат на должность заместителя исполнительного директора Межамериканского банка развития от США Mария Фабиана Хорхе. Сказала она об этом во время выступления перед Комитетом по иностранным делам американского Сената.

Как пишет RT, Латинская Америка и страны Карибского бассейна, по мнению Хорхе, должны стать ключевыми партнёрами США в вопросах безопасности и экономики. Этим регионам, по её видению, необходимо обеспечить устойчивый и всеобъемлющий экономический рост.

"Особенно это актуально с учётом усилий Китая и России, направленных на расширение своего влияния в Латинской Америке", — убеждена Хорхе.

Она также подчёркивает, что Межамериканский банк развития может выделить финансирование, которое позволит снизить уровень бедности и неравенства в странах региона. Если утвердят её кандидатуру, обещает, что организация будет сотрудничать с Комитетом по иностранным делам Сената для продвижения национальных интересов США.