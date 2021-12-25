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МС-21 с российским композитным крылом впервые совершил полёт

Задание было выполнено полностью, системы работали в штатном режиме.

25 декабря, 04:41
<p>МС-21 © "Ростех" / Александр Уткин</p>

МС-21 © "Ростех" / Александр Уткин

Российский гражданский самолёт МС-21 с отечественным композитным крылом выполнил свой первый полёт. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха". Вылет был совершён с аэродрома Иркутского авиационного завода.

Как отмечается, самолёт пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева и лётчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко, полётное задание было выполнено полностью, системы самолёта работали в штатном режиме.

"Первый полёт самолёта с крылом из российских композитов доказывает: мы всё сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперёд, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", — приводит "Ростех" слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

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Российские материалы для композитных конструкций крыла разработаны при участии МГУ и "Росатома". Консоли крыла и центроплан МС-21-300 производят на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск".

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МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка — как в России, так и в мире. Сейчас завершается его сертификация, начать поставки планируют в 2022 году. Тем временем проходит лётные испытания самолёт МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.

Напомним, самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021, который состоялся в июле этого года. Испытания лайнера прошли в подмосковном Жуковском. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких самолётов в год. По словам президента РФ Владимира Путина, лайнер выйдет в лучшем качестве, чем планировалось.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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