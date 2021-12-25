МС-21 с российским композитным крылом впервые совершил полёт

Российский гражданский самолёт МС-21 с отечественным композитным крылом выполнил свой первый полёт. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха". Вылет был совершён с аэродрома Иркутского авиационного завода.

Как отмечается, самолёт пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева и лётчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко, полётное задание было выполнено полностью, системы самолёта работали в штатном режиме.

"Первый полёт самолёта с крылом из российских композитов доказывает: мы всё сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперёд, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", — приводит "Ростех" слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Российские материалы для композитных конструкций крыла разработаны при участии МГУ и "Росатома". Консоли крыла и центроплан МС-21-300 производят на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск".