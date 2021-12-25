Секретарь СНБО Данилов допустил, что Украина не признает договорённости Москвы и Запада

Решения стран Запада и России по поводу судьбы Украины могут быть не признаны Киевом. Такое мнение высказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

В беседе с агентством AFP, отрывки которого приводит Decan Herald, он подчеркнул, что эффективность этих решений может быть достигнута лишь в том случае, если их признают сами украинцы.