Секретарь СНБО Данилов допустил, что Украина не признает договорённости Москвы и Запада
По мнению политика, в этом случае "ничего не получится", какими бы результаты встреч без участия Киева не были.
Алексей Данилов. Фото © ТАСС / Zuma
Решения стран Запада и России по поводу судьбы Украины могут быть не признаны Киевом. Такое мнение высказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
В беседе с агентством AFP, отрывки которого приводит Decan Herald, он подчеркнул, что эффективность этих решений может быть достигнута лишь в том случае, если их признают сами украинцы.
"Ничего не получится, если его исход не признают украинцы. Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что большие люди решили за нас", – сказал Данилов, комментируя опубликованные Россией проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО.
Как писал Лайф, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие.
Комментариев: 0