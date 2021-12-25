Глава "Нафтогаза" Витренко признал отсутствие альтернатив российскому газу

На данный момент у Украины нет альтернативных России источников газа, заявил глава компании "Нафтогаз " Юрий Витренко.

"Физически суда с LNG (сжиженным природным газом. — Прим. Лайфа) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы", — сказал он в интервью "РБК-Украина".

По его словам, чтобы обеспечить поставку топлива на территорию страны из Германии, необходимо на польской стороне расширять и расшивать газопровод, модернизировать инфраструктуру. Для этого от Варшавы требуются инвестиции, однако пока она их не делает.