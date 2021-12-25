Глава "Нафтогаза" Витренко признал отсутствие альтернатив российскому газу
Он отметил, что топливо на Украину можно поставлять из Германии через Польшу, однако для этого требуются большие инвестиции.
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На данный момент у Украины нет альтернативных России источников газа, заявил глава компании "Нафтогаз " Юрий Витренко.
"Физически суда с LNG (сжиженным природным газом. — Прим. Лайфа) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы", — сказал он в интервью "РБК-Украина".
По его словам, чтобы обеспечить поставку топлива на территорию страны из Германии, необходимо на польской стороне расширять и расшивать газопровод, модернизировать инфраструктуру. Для этого от Варшавы требуются инвестиции, однако пока она их не делает.
Ранее Витренко поделился планами "Нафтогаза" по добыче газа на шельфе Чёрного моря в 2022-м. Причём украинская компания собирается разрабатывать запасы голубого топлива и чёрного золота, привлекая к этому процессу международных партнёров.
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