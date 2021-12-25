Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным военным
Он приехал лично поздравить новых хозяев с заселением и познакомиться с ними.
Арнольд Шварценеггер © Instagram / schwarzenegger
Американский актёр Арнольд Шварценеггер сделал рождественский подарок бездомным военным в Лос-Анджелесе и выделил деньги на строительство 25 домов для них. Когда недвижимость была готова, он приехал лично проверить объекты и познакомиться с их хозяевами.
"Было невероятным приветствовать наших героев в их домах и провести с ними время", — написал актёр на своей странице в "Инстаграме".
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Ранее американский музыкант и актёр Джаред Лето поздравил фанатку из Подмосковья с днём рождения, который она встретила в хосписе. Настя много лет является фанаткой группы 30 seconds to Mars, поэтому она пришла в дикий восторг, увидев, кто отобразился на экране её телефона.
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