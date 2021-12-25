Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным военным

Американский актёр Арнольд Шварценеггер сделал рождественский подарок бездомным военным в Лос-Анджелесе и выделил деньги на строительство 25 домов для них. Когда недвижимость была готова, он приехал лично проверить объекты и познакомиться с их хозяевами.

"Было невероятным приветствовать наших героев в их домах и провести с ними время", — написал актёр на своей странице в "Инстаграме".