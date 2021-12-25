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Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным военным

Он приехал лично поздравить новых хозяев с заселением и познакомиться с ними.

25 декабря, 07:31
<p>Арнольд Шварценеггер © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/schwarzenegger/%D0%B8" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> schwarzenegger</a></p>

Арнольд Шварценеггер © Instagram / schwarzenegger

Американский актёр Арнольд Шварценеггер сделал рождественский подарок бездомным военным в Лос-Анджелесе и выделил деньги на строительство 25 домов для них. Когда недвижимость была готова, он приехал лично проверить объекты и познакомиться с их хозяевами.

"Было невероятным приветствовать наших героев в их домах и провести с ними время", — написал актёр на своей странице в "Инстаграме".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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