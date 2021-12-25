Один человек погиб в лобовом столкновении BMW и Lada в Башкирии
Как стало известно Лайфу, ещё двое участников аварии практически не пострадали.
Место ДТП. Фото © LIFE
Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром в Архангельском районе Башкирии. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла на 51-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Судя по кадрам с места происшествия, лобовое столкновение допустили водители BMW X6 и "Лады-Гранты". В результате владелец отечественного автомобиля скончался на месте. При этом два человека, находившихся в иномарке, практически не пострадали.
Место ДТП в Башкирии. Фото © LIFE
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря на МКАД в районе Бирюлёво Восточное столкнулись три автомобиля. По данным Лайфа, жертвами ДТП стали два человека, ещё один пострадал.
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