Один человек погиб в лобовом столкновении BMW и Lada в Башкирии

Жуткое ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром в Архангельском районе Башкирии. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла на 51-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Судя по кадрам с места происшествия, лобовое столкновение допустили водители BMW X6 и "Лады-Гранты". В результате владелец отечественного автомобиля скончался на месте. При этом два человека, находившихся в иномарке, практически не пострадали.

Место ДТП в Башкирии. Фото © LIFE