НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других становятся миллиардерами

По их мнению, у людей, рождённых под этими созвездиями, есть навыки, которые помогают им быстрее прийти к своей цели.

25 декабря, 08:28

Фото © Shutterstock

Некоторым людям повезло больше, благодаря своему знаку зодиака они лучше умеют зарабатывать деньги и чаще других становятся миллиардерами, убеждены астрологи. Согласно подсчётам журналов Forbes и SPEAR’S Russia, есть шесть знаков зодиака, которые обладают навыками, необходимыми для достижения богатства, сообщает Пятый канал.

Девы

Больше всего шансов у Дев. Они составляют 12% от общего числа миллионеров и миллиардеров в мире. Представители этого знака отличаются трудолюбием, харизмой и коммуникабельностью. По мнению астрологов, именно эти навыки вместе с социальными ресурсами помогают Девам достичь больших успехов.

Водолей и Овен

Среди богачей представители этих знаков зодиака составляют по 8%. Водолеи не привязываются к семье, поэтому большую часть своего времени могут посвятить работе. К тому же они дружелюбны и разносторонне развиты, что способствует их успеху в карьере. Овны добиваются богатства другим путём: настойчивостью, хитростью и бестактностью.

Рыбы

В российском бизнесе больше всего именно Рыб. Астрологи утверждают, что люди этого знака склонны к риску и авантюрам, однако часто они обладают экстрасенсорными способностями, что помогает им разбогатеть даже в самые экономически сложные времена. Кроме того, Рыбы очень стойкие и потому могут преодолеть многие трудности.

Козероги и Стрельцы

Представители этих знаков похожи тем, что они холодны и эгоистичны. Они могут пробивать себе путь к богатству, нарушая чужие границы, игнорируя интересы других людей и не испытывая никаких душевных мук по этому поводу. Козерогам на пути к миллионам помогает также огромное трудолюбие и стремление к свободе. Стрельцы, по мнению астрологов, умны и талантливы, однако склонность к расточительности и непостоянству может их погубить.

Астрологи рассказали, что нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака

Астрологи рассказали, что нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака

Ранее астрологи узнали, какой знак зодиака станет успешнее всех в 2022 году. Этому счастливчику удастся добиться целей, которые другим всё никак не даются в руки.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1