Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других становятся миллиардерами

Некоторым людям повезло больше, благодаря своему знаку зодиака они лучше умеют зарабатывать деньги и чаще других становятся миллиардерами, убеждены астрологи. Согласно подсчётам журналов Forbes и SPEAR’S Russia, есть шесть знаков зодиака, которые обладают навыками, необходимыми для достижения богатства, сообщает Пятый канал.

Девы

Больше всего шансов у Дев. Они составляют 12% от общего числа миллионеров и миллиардеров в мире. Представители этого знака отличаются трудолюбием, харизмой и коммуникабельностью. По мнению астрологов, именно эти навыки вместе с социальными ресурсами помогают Девам достичь больших успехов.

Водолей и Овен

Среди богачей представители этих знаков зодиака составляют по 8%. Водолеи не привязываются к семье, поэтому большую часть своего времени могут посвятить работе. К тому же они дружелюбны и разносторонне развиты, что способствует их успеху в карьере. Овны добиваются богатства другим путём: настойчивостью, хитростью и бестактностью.

Рыбы

В российском бизнесе больше всего именно Рыб. Астрологи утверждают, что люди этого знака склонны к риску и авантюрам, однако часто они обладают экстрасенсорными способностями, что помогает им разбогатеть даже в самые экономически сложные времена. Кроме того, Рыбы очень стойкие и потому могут преодолеть многие трудности.

Козероги и Стрельцы

Представители этих знаков похожи тем, что они холодны и эгоистичны. Они могут пробивать себе путь к богатству, нарушая чужие границы, игнорируя интересы других людей и не испытывая никаких душевных мук по этому поводу. Козерогам на пути к миллионам помогает также огромное трудолюбие и стремление к свободе. Стрельцы, по мнению астрологов, умны и талантливы, однако склонность к расточительности и непостоянству может их погубить.