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Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП в Ростовской области

Известно, что среди получивших травмы все трое несовершеннолетние.

25 декабря, 08:31
<p>Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области</p>

Фото © УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области

На автодороге Котельниково — Песчанокопское в Ростовской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погибло два человека, ещё пятеро получили травмы. В числе пострадавших есть и несовершеннолетние, сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 23:00 в Сальском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21214 ехал по второстепенной дороге и на перекрёстке не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге BMW X5 и врезался в него. В результате ВАЗ улетел в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП погибло два человека, получили телесные повреждения пять человек, в том числе три несовершеннолетних ребёнка", — говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства инцидента выясняются.

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А ранее один человек погиб в лобовом столкновении BMW и Lada в Башкирии. Как стало известно Лайфу, ещё двое участников аварии практически не пострадали.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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