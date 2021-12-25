Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП в Ростовской области

На автодороге Котельниково — Песчанокопское в Ростовской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погибло два человека, ещё пятеро получили травмы. В числе пострадавших есть и несовершеннолетние, сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 23:00 в Сальском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21214 ехал по второстепенной дороге и на перекрёстке не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге BMW X5 и врезался в него. В результате ВАЗ улетел в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП погибло два человека, получили телесные повреждения пять человек, в том числе три несовершеннолетних ребёнка", — говорится в сообщении ведомства. Обстоятельства инцидента выясняются.