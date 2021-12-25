Умер российский писатель Альберт Лиханов
Общественная палата РФ выразила соболезнования родным и близким творца.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
На 87-м году жизни скончался писатель и общественный деятель, возглавлявший Российский детский фонд и Фонд защиты детей, Альберт Лиханов. Причина его смерти неизвестна.
"Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Альберта Анатольевича", — говорится в официальном телеграм-канале Общественной палаты России.
Среди самых известных работ Альберта Лиханова повести "Звёзды в сентябре", "Тёплый дождь", "Голгофа", "Благие намерения", "Высшая мера", "Никто", "Сломанная кукла", "Мальчик, которому не больно", "Девочка, которой всё равно"; трилогия "Семейные обстоятельства", а также дилогия романов в повестях "Русские мальчики" и "Мужская школа". Всего произведения писателя опубликованы только в России 30-миллионным тиражом. Также он возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей.
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