В России выявили первые незавозные случаи заражения "омикроном"
Ранее сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет более низкие показатели смертности по сравнению с другими мутациями.
© ТАСС / Григоров Гавриил
В России зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", которые были выявлены у граждан, не посещавших в последнее время другие страны. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Мы ведём мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ["омикрона"], поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом "омикрон", — сказал министр во время визита в новый Донской инфекционный центр.
Ранее Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. О том, почему "омикрон" имеет низкие показатели смертности, ранее рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
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