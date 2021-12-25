В России выявили первые незавозные случаи заражения "омикроном"

В России зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон", которые были выявлены у граждан, не посещавших в последнее время другие страны. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы ведём мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ["омикрона"], поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом "омикрон", — сказал министр во время визита в новый Донской инфекционный центр.